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Наши военные за последние сутки смогли продвинуться на разных участках - Череватый о ситуации в Бахмуте

Наши военные за последние сутки смогли продвинуться на разных участках - Череватый о ситуации в Бахмуте

Киев • УНН

 • 795996 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Украинские военные в Бахмуте удерживают позиции и по возможности контратакуют врага – таким образом на некоторых участках за последние сутки они смогли подвинуть врага. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Цитата

«Украинские войска стоят в юго-западной части города, удерживают несколько зданий и имеют там систему фортификационных сооружений, которые позволяют вести боевые действия. За сутки на этом направлении и в городе в окрестностях было убито 120 оккупантов, 144 – получили ранения. Враг наносил удары 374 раза ствольной реактивной артиллерией, 13 авианалетов произошло, 10 – боестолкновений. Также было уничтожено 2 самоходные артиллерийские установки, беспилотный летательный аппарат, пункт управления беспилотниками, противотанковый ракетный комплекс, 4 полевых склада с боеприпасами», - сообщил Череватый.

Детали

Он подтвердил, что наши военные контратакуют врага с северного и южного флангов, но когда видят, что это не приведет к большим потерям среди наших военных.

«И поэтому, эти сутки не стали исключением – на разных участках фронта от 250 до 400 метров наши подразделения продвинулись», - сообщил Череватый.

Ранее

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, на Бахмутском направлении со вчерашнего дня ситуация существенно не изменилась - украинские войска в Бахмуте контролируют определенные объекты и частный сектор в районе "Самолет", а враг осуществляет зачистку в районах города, взятых им под контроль. 

По ее словам, "враг стягивает дополнительные силы и средства".

"Оборона Бахмута свои военные задачи выполняет. Наступательный потенциал врага существенно снижен, врагу нанесены огромные потери, мы выиграли время для определенных действий, о которых можно будет рассказать позже", - написала заместитель главы Минобороны.

При этом в эфире телемарафона Маляр отметила, что "сейчас самые ожесточенные бои - это Марьинка, Авдеевка и Бахмутское направление. Больше всего сил враг сейчас стягивает именно на Бахмутское направление. Поэтому, несколько дней все внимание СМИ, общества приковано именно к Бахмутскому направлению".

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