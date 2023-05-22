Наші військові за останню добу змогли просунутися на різних ділянках – Череватий про ситуацію в Бахмуті
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Українській військові у Бахмуті утримують позиції та за можливості контратакують ворога – таким чином на деяких ділянках за останню добу вони змогли посунути ворога. Про це у коментарі УНН повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
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«Українські війська стоять у південно-західній частині міста, утримують декілька будівель і мають там систему фортифікаційних споруджень, які дозволяють вести бойові дії. За добу на цьому напрямку і в місті на околицях було вбито 120 окупантів, 144 – зазнали поранень. Ворог завдавав удари 374 рази ствольною реактивною артилерією, 13 авіанальотів відбулося, 10 – боєзіткнень. Також було знищено 2 самохідні артилерійські установки, безпілотний літальний апарат, пункт управління безпілотниками, протитанковий ракетний комплекс, 4 польових склади з боєприпасами», - повідомив Череватий.
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Він підтвердив, що наші військові контратакують ворога з північного та південного флангів, але коли бачать, що це не приведе до великих втрат серед наших військових.
«І відтак, ця доба не стала виключенням – на різних ділянках фронту від 250 до 400 метрів наші підрозділи просунулися», - повідомив Череватий.
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Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, на Бахмутському напрямку з учорашнього дня ситуація суттєво не змінилася - українські війська у Бахмуті контролюють певні об'єкти та приватний сектор в районі "Літак", а ворог здійснює зачистку у районах міста, взятих ним під контроль.
За її словами, "ворог стягує додаткові сили та засоби".
"Оборона Бахмута свої військові задачі виконує. Наступальний потенціал ворога суттєво знижений, ворогу завдані величезні втрати, ми виграли час для певних дій, про які можна буде розказати згодом", - написала заступниця голови Міноборони .
При цьому в ефірі телемарафону Маляр зауважила, що "зараз найзапекліші бої - це Марʼїнка, Авдіївка і Бахмутський напрямок. Найбільше сил ворог зараз стягує саме на Бахмутський напрямок. Тому, декілька днів вся увага ЗМІ, суспільства прикута саме до Бахмутського напрямку".