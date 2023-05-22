Маляр розповіла про ситуацію на Бахмутському напрямку: відучора "суттєво не змінилася"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. На Бахмутському напрямку з учорашнього дня ситуація суттєво не змінилася - українські війська у Бахмуті контролюють певні об'єкти та приватний сектор в районі "Літак", а ворог здійснює зачистку у районах міста, взятих ним під контроль. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.
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"З учорашнього дня ситуація на Бахмутському напрямку суттєво не змінилась. Тривають бої. Наші війська у Бахмуті контролюють певні об‘єкти та приватний сектор в районі «Літак». Ворог здійснює зачистку у районах міста, взятих ним під контроль. Продовжується боротьба за панівні висоти на флангах - півночі і півдні передмістя. Наші бійці не дають ворогу можливості там закріпитись", - написала Маляр.
При цьому в ефірі телемарафону Маляр детальніше розповіла про те, що відбувається: "Учора у нас залишався контроль за нашими Збройними Силами певних інфраструктурних обʼєктів і промислових, і приватного сектору, у південно-західному районі, це район "Літака". Сьогодні так само лишається за нами контроль цієї вже невеликої частини, але цієї частини міста. (...) Ворог цієї ночі, от зараз буквально, здійснює зачистку тих територій, які він взяв у місті під контроль. Вони шукають, чи раптом не залишилися там наші диверсійні групи, які можуть чинити опір, здійснювати свої дії".
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Як вказала Маляр у Telegram, "ворог стягує додаткові сили та засоби".
"Оборона Бахмута свої військові задачі виконує. Наступальний потенціал ворога суттєво знижений, ворогу завдані величезні втрати, ми виграли час для певних дій, про які можна буде розказати згодом", - написала заступниця голови Міноборони .
При цьому в ефірі телемарафону Маляр зауважила, що "зараз найзапекліші бої - це Марʼїнка, Авдіївка і Бахмутський напрямок. Найбільше сил ворог зараз стягує саме на Бахмутський напрямок. Тому, декілька днів вся увага ЗМІ, суспільства прикута саме до Бахмутського напрямку".