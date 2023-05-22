Маляр рассказала о ситуации на Бахмутском направлении: со вчерашнего дня "существенно не изменилась"

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"Со вчерашнего дня ситуация на Бахмутском направлении существенно не изменилась. Продолжаются бои. Наши войска в Бахмуте контролируют определенные объекты и частный сектор в районе «Самолет». Враг осуществляет зачистку в районах города, взятых им под контроль. Продолжается борьба за господствующие высоты на флангах - севере и юге пригорода. Наши бойцы не дают врагу возможности там закрепиться", - написала Маляр.

При этом в эфире телемарафона Маляр подробнее рассказала о происходящем: "Вчера у нас оставался контроль за нашими Вооруженными Силами определенных инфраструктурных объектов и промышленных, и частного сектора, в юго-западном районе, это район "Самолета". Сегодня так же остается за нами контроль этой уже небольшой части, но этой части города. (...) Враг этой ночью, вот сейчас буквально, осуществляет зачистку тех территорий, которые он взял в городе под контроль. Они ищут, не остались ли вдруг там наши диверсионные группы, которые могут сопротивляться, осуществлять свои действия".

Детали

Как указала Маляр в Telegram, "враг стягивает дополнительные силы и средства".

"Оборона Бахмута свои военные задачи выполняет. Наступательный потенциал врага существенно снижен, врагу нанесены огромные потери, мы выиграли время для определенных действий, о которых можно будет рассказать позже", - написала заместитель главы Минобороны.

При этом в эфире телемарафона Маляр отметила, что "сейчас самые ожесточенные бои - это Марьинка, Авдеевка и Бахмутское направление. Больше всего сил враг сейчас стягивает именно на Бахмутское направление. Поэтому, несколько дней все внимание СМИ, общества приковано именно к Бахмутскому направлению".