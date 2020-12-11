"Наша Ряба" в безопасности: птичий грипп бушует далеко от мощностей крупнейшего производителя курятины страны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Обнаруженный в Николаевской области птичий грипп не представляет угрозы для мощностей крупнейшего в стране производителя курятины МХП (Наша Ряба). Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНН.
"Вспышка заболевания зафиксирована на расстоянии, далеком от всех промышленных производств курятины, в том числе, от заводов МХП. Так, ближайшие предприятия по выращиванию живой птицы находятся достаточно далеко от эпидемиологического центра - ЗАО "Орель-лидер" и ООО "Винницкая птицефабрика" находятся на расстоянии не менее 250 км от зоны надзора вокруг села Кандибино", - прокомментировали в МХП.
По словам пресс-секретаря МХП Ирины Ванниковой, все предприятия холдинга строго соблюдают правила гигиены и санитарного контроля в работе с птицей, а каждый из птичников является отдельной закрытой экосистемой. Эти факты можно считать важными факторами, сдерживающими возможное инфицирование птицы.
"Тем не менее, мы вынуждены отметить, что новость о вспышке птичьего гриппа может повлиять на экспорт продукции МХП. Специалисты в режиме онлайн пообщались с ключевыми партнерами МХП и заверили в отсутствии опасного вируса в продукции, которая им поставлялась", - добавила Ванникова.
Также сообщается, что в течение последних недель в Европе тоже был зарегистрирован ряд вспышек птичьего гриппа.
"Заболевание было выявлено в таких странах, как Франция, Нидерланды, Германия, Великобритания, Бельгия, Дания, Ирландия, Швеция и Польша. По данным Всемирной организации здравоохранения животных, из-за птичьего гриппа в ЕС было уничтожено более 1,6 миллиона птиц. От заболевания также существенно пострадала Россия. С октября в стране было утилизировано 1,8 млн голов птицы. Акцентируем внимание на том, что МХП будет держать эпидемиологическую ситуацию под контролем и активно реагировать на вызовы, связанные с заболеванием птицы для недопущения негативных последствий как для компании, так и для потребителей", - резюмировали в пресс-службе МХП.