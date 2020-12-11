"Наша Ряба" у безпеці: пташиний грип вирує далеко від потужностей найбільшого виробника курятини країни

"Спалах захворювання зафіксовано на відстані, далекій від всіх промислових виробництв курятини, в тому числі, від заводів МХП. Так, найближчі підприємства з вирощування живої птиці знаходяться достатньо далеко від епідеміологічного центру — ПрАТ "Оріль-лідер" і ТОВ "Вінницька птахофабрика" знаходяться на відстані щонайменше 250 км від зони нагляду навколо села Кандибіне", - прокоментували в МХП.

За словами речниці МХП Ірини Ванникової, усі підприємства холдингу суворо дотримуються правил гігієни та санітарного контролю в роботі з птицею, а кожен з пташників є окремою закритою екосистемою. Ці факти можна вважати важливими факторами, що стримують можливе інфікування птиці.

"Тим не менш, ми змушені зазначити, що новина про спалах пташиного грипу може вплинути на експорт продукції МХП. Фахівці в режимі онлайн поспілкувались із ключовими партнерами МХП та запевнили у відсутності небезпечного вірусу в продукції, яка їм поставлялась", - додала Ванникова.

Також повідомляється, що протягом останніх тижнів у Європі теж було зареєстровано низку спалахів пташиного грипу.

"Захворювання було виявлено у таких країнах, як Франція, Нідерланди, Німеччина, Велика Британія, Бельгія, Данія, Ірландія, Швеція та Польща. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин, через пташиний грип в ЄС було знищено понад 1,6 мільйона птахів. Від захворювання також суттєво постраждала Росія. З жовтня в країні було утилізовано 1,8 млн голів птиці. Акцентуємо увагу на тому, що МХП триматиме епідеміологічну ситуацію під контролем та активно реагуватиме на виклики, пов’язані із захворюванням птиці задля недопущення негативних наслідків як для компанії, так і для споживачів", - резюмували в пресслужбі МХП.