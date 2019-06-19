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Население Украины сократится к 2050 году почти на 20% — ООН

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Населения Украины (с Крымом) к 2050 году сократится на 19,9% - до 35,22 млн человек. Такие данные представлены в новом отчете ООН "Перспективы мирового народонаселения" за 2019, передает УНН.

Население Украины сократится к 2050 году почти на 20% — ООН

"К 2050 году ожидается, что в 55 странах население уменьшится на один или более процентов, и почти в половине из них сократится минимум на 10 процентов", - говорится в отчете.

Как отмечается, среди таких стран Украина, Беларусь, Россия, Армения, Латвия и Литва.

Согласно документу, такое сокращение, в первую очередь, связано с падением уровня рождаемости, а в некоторых случаях миграционные потоки стали главной причиной изменения населения в отдельных регионах. Бангладеш, Непал и Филиппины наблюдают самый миграционный отток, что является следствием спроса на трудовых мигрантов. Для тех стран, где население падает, ожидается, что иммиграция прекратит пробелы, особенно в Беларуси, Эстонии и Германии.

В целом в ООН прогнозируют, что в ближайшие 30 лет население планеты увеличится на 2 млрд людей - до 9,7 млрд долл. По данным доклада, 50% прироста населения в последующие три десятилетия состоятся за счет девяти стран - Индии, Нигерии, Пакистана, Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египта и США.

По прогнозам аналитиков, в 2027 году Индия обгонит Китай и займет первое место в мире по численности населения в мире. Количество жителей тропической Африки к югу от Сахары к 2050 году увеличится почти в 2 раза.

Эксперты ожидают также увеличение общей продолжительности жизни (с 64,2 лет в 1990 году до 77,1 года в 2050 году), однако в бедных странах она будет продолжать отставать. Согласно докладу, на сегодняшний день средняя продолжительность жизни ребенка, родившегося в одной из наименее развитых стран, на 7 лет короче, чем у ребенка, рожденного в развитой стране, из-за высоких показателей детской и материнской смертности, насилие и эпидемии ВИЧ.

Аналитики ООН отмечают, что население планеты стареет, преимущественно в странах Европы и Северной Америки. В 2018 году число пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше впервые превысило количество детей до 5 лет. Как отмечается в отчете, главными причинами старения населения является увеличение продолжительности жизни и снижение уровня рождаемости.

Напомним, Институт демографии социальных исследований НАНУ прогнозирует сокращение населения Украины на 6,8% к 2031 году.

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