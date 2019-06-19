Населення України скоротиться до 2050 року майже на 20% – ООН

"До 2050 року очікується, що в 55 країнах населення зменшиться на один або більше відсотків, і майже в половині з них скоротиться принаймні на 10 відсотків", - йдеться у звіті.

Як зазначається, серед таких країн Україна, Білорусь, Росія, Вірменія, Латвія та Литва.

Згідно з документом, таке скорочення, в першу чергу, пов’язане з падінням рівня народжуваності, а у деяких випадках міграційні потоки стали головною причиною зміни населення в окремих регіонах. Бангладеш, Непал і Філіппіни спостерігають найбільший міграційний відтік, що є наслідком попиту на трудових мігрантів. Для тих країн, де населення падає, очікується, що імміграція припинить прогалини, особливо в Білорусі, Естонії та Німеччині.

В цілому в ООН прогнозують, що в найближчі 30 років населення планети збільшиться на 2 млрд людей — до 9,7 млрд дол. За даними доповіді, 50% приросту населення в наступні три десятиліття відбудуться за рахунок дев'яти країн — Індії, Нігерії, Пакистану, ДР Конго, Ефіопії, Танзанії, Індонезії, Єгипту і США.

За прогнозами аналітиків, у 2027 році Індія обжене Китай і посяде перше місце у світі за чисельністю населення у світі. Кількість жителів тропічної Африки на півдні від Сахари до 2050 року збільшиться майже у 2 рази.

Експерти очікують також збільшення загальної тривалості життя (з 64,2 років у 1990 році до 77,1 року у 2050 році), проте в бідних країнах вона продовжуватиме відставати. Згідно з доповіддю, на сьогодні середня тривалість життя дитини, яка народилася в одній з найменш розвинених країн, на 7 років коротше, ніж у дитини, народженої у розвиненій країні, через високі показники дитячої та материнської смертності, насильство та епідемії ВІЛ.

Аналітики ООН наголошують, що населення планети старіє, здебільшого у країнах Європи та Північної Америки. У 2018 році число літніх людей у віці від 65 років і старше вперше перевищила кількість дітей до 5 років. Як зазначається у звіті, головними причинами старіння населення є збільшення тривалості життя та зниження рівня народжуваності.

Нагадаємо, Інститут демографії соціальних досліджень НАНУ прогнозує скорочення населення України на 6,8% до 2031 року.