Населення України скоротиться до 2050 року майже на 20% – ООН

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 4038 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 17814 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 30579 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 47616 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 64763 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 75142 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 146537 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 93552 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 70452 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 312283 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
0.7м/с
52%
Популярнi новини

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 54544 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 70200 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 43038 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 17999 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 28908 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 146520 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 312267 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 247032 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 359137 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 371558 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 4002 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 9478 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 12132 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 15646 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 29152 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Населення України скоротиться до 2050 року майже на 20% – ООН

Київ • УНН

 • 15414 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Населення України (з Кримом) до 2050 року скоротиться на 19,9% - до 35,22 млн осіб. Такі дані представлені в новому звіті ООН "Перспективи світового народонаселення" за 2019 рік, передає УНН.

Населення України скоротиться до 2050 року майже на 20% – ООН

"До 2050 року очікується, що в 55 країнах населення зменшиться на один або більше відсотків, і майже в половині з них скоротиться принаймні на 10 відсотків", - йдеться у звіті.

Як зазначається, серед таких країн Україна, Білорусь, Росія, Вірменія, Латвія та Литва.

Згідно з документом, таке скорочення, в першу чергу, пов’язане з падінням рівня народжуваності, а у деяких випадках міграційні потоки стали головною причиною зміни населення в окремих регіонах. Бангладеш, Непал і Філіппіни спостерігають найбільший міграційний відтік, що є наслідком попиту на трудових мігрантів. Для тих країн, де населення падає, очікується, що імміграція припинить прогалини, особливо в Білорусі, Естонії та Німеччині.

В цілому в ООН прогнозують, що в найближчі 30 років населення планети збільшиться на 2 млрд людей — до 9,7 млрд дол. За даними доповіді, 50% приросту населення в наступні три десятиліття відбудуться за рахунок дев'яти країн — Індії, Нігерії, Пакистану, ДР Конго, Ефіопії, Танзанії, Індонезії, Єгипту і США.

За прогнозами аналітиків, у 2027 році Індія обжене Китай і посяде перше місце у світі за чисельністю населення у світі. Кількість жителів тропічної Африки на півдні від Сахари до 2050 року збільшиться майже у 2 рази.

Експерти очікують також збільшення загальної тривалості життя (з 64,2 років у 1990 році до 77,1 року у 2050 році), проте в бідних країнах вона продовжуватиме відставати. Згідно з доповіддю, на сьогодні середня тривалість життя дитини, яка народилася в одній з найменш розвинених країн, на 7 років коротше, ніж у дитини, народженої у розвиненій країні, через високі показники дитячої та материнської смертності, насильство та епідемії ВІЛ.

Аналітики ООН наголошують, що населення планети старіє, здебільшого у країнах Європи та Північної Америки. У 2018 році число літніх людей у віці від 65 років і старше вперше перевищила кількість дітей до 5 років. Як зазначається у звіті, головними причинами старіння населення є збільшення тривалості життя та зниження рівня народжуваності.

Нагадаємо, Інститут демографії соціальних досліджень НАНУ прогнозує скорочення населення України на 6,8% до 2031 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.90
Bitcoin
$83,900.30
S&P 500
$5,364.39
Tesla
$249.81
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,252.05
Ethereum
$1,577.60