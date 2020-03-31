Население в феврале задолжало 28,6 млрд грн за поставки и распределение газа

КИЕВ. 31 март. УНН. На конец февраля 2020 года задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 28,6 млрд грн, а за поставку тепловой энергии и горячей воды 22,4 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.