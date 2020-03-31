Население в феврале задолжало 28,6 млрд грн за поставки и распределение газа
Киев • УНН
КИЕВ. 31 март. УНН. На конец февраля 2020 года задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 28,6 млрд грн, а за поставку тепловой энергии и горячей воды 22,4 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.
"К концу февраля 2020 года задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 28,6 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 22,4 млрд грн за поставки и распределение электрической энергии - 5,4 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 4,8 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 4,6 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 0,9 млрд грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в феврале с населением было заключено 5,5 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 59 млн грн.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, в марте оптовая цена на газ для населения и производителей снизилась на 14% по сравнению с февралем 2020 года.