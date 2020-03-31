Населення у лютому заборгувало 28,6 млрд грн за постачання та розподіл газу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березн. УНН. На кінець лютого 2020 року заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 28,6 млрд грн, а за постачання теплової енергії та гарячої води 22,4 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Держстатистики.
"На кінець лютого 2020 року заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 28,6 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 22,4 млрд грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 5,4 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 4,8 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком – 4,6 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 0,9 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у лютому з населенням було укладено 5,5 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 59 млн грн.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, у березні оптова ціна на газ для населення та виробників знизилась на 14%, порівняно з лютим 2020 року.