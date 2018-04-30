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На населении Донбасса не отразится изменение формата военной операции

Киев • УНН

 • 18865 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Гражданское население как на линии соприкосновения, так и на временно оккупированной территории Донбасса не почувствует изменений после завершения антитеррористической операции и начала операции Объединенных сил. Об этом сказал в интервью УНН заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

На населении Донбасса не отразится изменение формата военной операции

"Я убежден на 95%, что ни один человек из гражданского населения ни на линии соприкосновения, ни на временно оккупированной территории каких-то радикальных изменений после изменения характера операции не почувствует", - заверил заместитель министра.

Г.Тука отметил, что несмотря на громкие штампы, которые сопровождали обсуждение так называемого закона о реинтеграции Донбасса, подавляющее большинство позиций которого касается исключительно управления силами ВСУ, Национальной гвардии, СБУ, пограничников и Национальной полиции в зоне проведения операции.

"Это касается взаимодействия между всеми силовыми субъектами на 90%, и простые люди вряд ли почувствуют на себе какие-то изменения", - добавил он.

Кроме того, по словам Г.Туки, в законе есть несколько пунктов, которые непосредственно касаются внутренне перемещенных лиц. В частности, уточнил он, там указано, что любые сделки, касающиеся права собственности, совершенные на временно оккупированной территории, являются недействительными, если они не заверены украинскими государственными нотариусами и не внесены в Государственный реестр.

"То есть, если у кого из тех, кто выехал на подконтрольную Украины территорию, там осталось какое-то имущество и его продали или присвоили, по возвращении оккупированных территорий их право собственности на это имущество будет возобновлено. Таким образом огромные опасения со стороны переселенцев, в то время, как они живут здесь, их имущество будет безвозвратно разграблено и присвоено другими лицами, безосновательны. Все имущественные права будут восстановлены. Это касается как физических, так и юридических лиц ", - отметил чиновник.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что перевод формата Антитеррористической операции в операцию Объединенных сил на Донбассе состоится 30 апреля. Новой операцией будет руководить командующий Объединенных сил Сергей Наев, которого назначил Президент Украины.

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