На населенні Донбасу не позначиться зміна формату військової операції

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Цивільне населення як на лінії зіткнення, так і на тимчасово окупованій території Донбасу не відчує змін після завершення антитерористичної операції та початку операції Об’єднаних сил. Про це сказав в інтерв’ю УНН заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.