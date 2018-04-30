На населенні Донбасу не позначиться зміна формату військової операції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Цивільне населення як на лінії зіткнення, так і на тимчасово окупованій території Донбасу не відчує змін після завершення антитерористичної операції та початку операції Об’єднаних сил. Про це сказав в інтерв’ю УНН заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.
“Я переконаний на 95%, що жодна людина з цивільного населення ні на лінії зіткнення, ні на тимчасово окупованій території якихось радикальних змін після зміни характеру операції не відчує”, — запевнив заступник міністра.
Г.Тука наголосив, що попри гучні штампи, які супроводжували обговорення так званого закону про реінтеграцію Донбасу, переважна більшість позицій якого стосується винятково управління силами ЗСУ, Національної гвардії, СБУ, прикордонників і Національної поліції в зоні проведення операції.
“Це стосується взаємодії між усіма силовими суб’єктами на 90%, і прості люди навряд чи відчують на собі якісь зміни”, — додав він.
Крім того, за словами Г.Туки, у законі є декілька пунктів, які безпосередньо стосуються внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, уточнив він, там зазначено, що будь-які правочини, які стосуються права власності, здійснені на тимчасово окупованій території, є недійсними, якщо вони не засвідчені українськими державними нотаріусами і не внесені до Державного реєстру.
“Тобто, якщо у когось із тих, хто виїхав на підконтрольну Україні територію, там лишилося якесь майно і його продали або привласнили, після повернення окупованих територій їхнє право власності на це майно буде поновлене. Таким чином величезні побоювання з боку переселенців, що в той час, як вони мешкають тут, їхнє майно буде безповоротно розграбоване і привласнене іншими особами, безпідставні. Усі майнові права будуть поновлені. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб”, — зауважив посадовець.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що переведення формату Антитерористичної операції в операцію Об’єднаних сил на Донбасі відбудеться 30 квітня. Новою операцією керуватиме командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв, якого призначив Президент України.