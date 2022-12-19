NASAMS, Leopard, Archer: Зеленский перечислил, чем западные страны могут помочь

Детали

"Господин Премьер-министр Британии! (...) Я прошу вас увеличить возможность поставки систем ПВО нашему государству и помочь ускорить соответствующие решения партнеров", - призвал Зеленский.

"Господин Премьер-министр Норвегии! (...) «Насамсы», которые уже предоставлены нам, существенно усилили нашу защиту. Я благодарю вас за это! Я прошу вас увеличить поставки таких комплексов и ракет к ним", - продолжал Президент.

Обратился он и к другим участникам встречи.

"Госпожа министр обороны Нидерландов! Чтобы наши оборонные операции были успешнее, мы нуждаемся в современной бронетехнике, прежде всего танках. Нет никакого объяснения тому, что Украина до сих пор не получила решения о предоставлении современных и эффективных танков, в частности «Леопардов». Это жизненно необходимо! Я прошу вас вместе с партнерами выйти на это решение, помочь нам, - заметил Зеленский. - Я прошу продолжить наше сотрудничество в отношении танков советского образца, необходимых снарядов, а также комплексов «Гарпун» и других артиллерийских систем".

Обратившись к премьер-министру Швеции, Зеленский указал на важность артиллерии. "У вас хорошие системы Archer. Я очень прошу вас принять решение по ним. И также вы можете усилить способности в защите неба, и, если можете, – это зенитно-ракетные комплексы RBS-98, и это самолеты Gripen", - отметил Президент.

Президенту Литвы он указал, что "нуждаемся и в «Насамсах», как ты знаешь, и «Стингерах», которые можем получить, если будет твое решение".

Премьер-министра Латвии Зеленский поблагодарил за неизменную и принципиальную поддержку и указал, что страна может "помочь нам с артиллерийскими системами – пожалуйста, примите такие решения".

"Уважаемая госпожа Премьер-министр Эстонии! Вы также имеете эту возможность – артиллерийские снаряды (155 миллиметров), запасные части для гаубиц. Давайте активизируем наше сотрудничество", - отметил Глава государства.

"Уважаемый господин вице-премьер – министр обороны Дании! Вы знаете нашу потребность в системах «Цезарь»,.. и именно такие системы вы ожидаете от Франции. Но они жизненно необходимы именно сейчас нам, именно в Украине. Мы нуждаемся в вашем решении о «Цезарях». И я прошу вас в следующем году продолжить наше сотрудничество, которое уже достигнуто в оборонной сфере, в частности в противокорабельной защите", - продолжал Зеленский.

Президенту Финляндии Зеленский указал, что у страны "есть 122-й и 152-й калибры – они крайне нужны". "Средства радиоэлектронной борьбы, противодействия беспилотникам, комплексы MLRS", – добавил Президент.

Премьер-министра Исландии Глава государства поблагодарил инициативы по разминированию и за гуманитарное лидерство. "Я прошу вас на следующий год расширять это наше сотрудничество, создавать еще больше возможностей для защиты наших людей от российского минного террора", - указал он.

Дополнение

Зеленский призвал западных лидеров увеличить поставки систем ПВО в Украину.