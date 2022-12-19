NASAMS, Leopard, Archer: Зеленский перечислил, чем западные страны могут помочь

ukru
Эксклюзив
16:00 • 32603 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 105085 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 115766 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 105630 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 100958 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 83034 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110013 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135697 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122855 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136507 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 74208 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 118306 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 130122 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 126667 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 111663 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 224397 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 255013 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 193782 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 199411 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 234867 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 54202 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 111670 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117665 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125353 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140551 просмотра
Актуальное
NASAMS, Leopard, Archer: Зеленский перечислил, чем западные страны могут помочь

NASAMS, Leopard, Archer: Зеленский перечислил, чем западные страны могут помочь

Киев • УНН

 • 473851 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Великобританию предоставить Украине больше систем ПВО, Норвегию – систем NASAMS и ракет к ним, а Нидерланды – современную бронетехнику, прежде всего танки. О том, как эти и другие страны-участники Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF) могут помочь, Глава государства озвучил во время обращения к лидерам JEF, пишет УНН.

Детали

"Господин Премьер-министр Британии! (...) Я прошу вас увеличить возможность поставки систем ПВО нашему государству и помочь ускорить соответствующие решения партнеров", - призвал Зеленский.

"Господин Премьер-министр Норвегии! (...) «Насамсы», которые уже предоставлены нам, существенно усилили нашу защиту. Я благодарю вас за это! Я прошу вас увеличить поставки таких комплексов и ракет к ним", - продолжал Президент.

Обратился он и к другим участникам встречи.

"Госпожа министр обороны Нидерландов! Чтобы наши оборонные операции были успешнее, мы нуждаемся в современной бронетехнике, прежде всего танках. Нет никакого объяснения тому, что Украина до сих пор не получила решения о предоставлении современных и эффективных танков, в частности «Леопардов». Это жизненно необходимо! Я прошу вас вместе с партнерами выйти на это решение, помочь нам, - заметил Зеленский. - Я прошу продолжить наше сотрудничество в отношении танков советского образца, необходимых снарядов, а также комплексов «Гарпун» и других артиллерийских систем".

Обратившись к премьер-министру Швеции, Зеленский указал на важность артиллерии. "У вас хорошие системы Archer. Я очень прошу вас принять решение по ним. И также вы можете усилить способности в защите неба, и, если можете, – это зенитно-ракетные комплексы RBS-98, и это самолеты Gripen", - отметил Президент.

Президенту Литвы он указал, что "нуждаемся и в «Насамсах», как ты знаешь, и «Стингерах», которые можем получить, если будет твое решение".

Премьер-министра Латвии Зеленский поблагодарил за неизменную и принципиальную поддержку и указал, что страна может "помочь нам с артиллерийскими системами – пожалуйста, примите такие решения".

"Уважаемая госпожа Премьер-министр Эстонии! Вы также имеете эту возможность – артиллерийские снаряды (155 миллиметров), запасные части для гаубиц. Давайте активизируем наше сотрудничество", - отметил Глава государства.

"Уважаемый господин вице-премьер – министр обороны Дании! Вы знаете нашу потребность в системах «Цезарь»,.. и именно такие системы вы ожидаете от Франции. Но они жизненно необходимы именно сейчас нам, именно в Украине. Мы нуждаемся в вашем решении о «Цезарях». И я прошу вас в следующем году продолжить наше сотрудничество, которое уже достигнуто в оборонной сфере, в частности в противокорабельной защите", - продолжал Зеленский.

Президенту Финляндии Зеленский указал, что у страны "есть 122-й и 152-й калибры – они крайне нужны". "Средства радиоэлектронной борьбы, противодействия беспилотникам, комплексы MLRS", – добавил Президент.

Премьер-министра Исландии Глава государства поблагодарил инициативы по разминированию и за гуманитарное лидерство. "Я прошу вас на следующий год расширять это наше сотрудничество, создавать еще больше возможностей для защиты наших людей от российского минного террора", - указал он.

Дополнение

Зеленский призвал западных лидеров увеличить поставки систем ПВО в Украину.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы