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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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NASAMS, Leopard, Archer: Зеленський перечислив, чим західні країни можуть допомогти

NASAMS, Leopard, Archer: Зеленський перечислив, чим західні країни можуть допомогти

Київ • УНН

 • 473857 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав Велику Британію надати Україні більше систем ППО, Норвегію - систем NASAMS і ракет до них, а Нідерланди - сучасну бронетехніку, передусім танки. Про те, як ці та інші країни-учасниці Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF) можуть допомогти, Глава держави озвучив під час звернення до лідерів JEF, пише УНН.

Деталі

"Пане Премʼєр-міністре Британії! (...) Я прошу вас збільшити можливість постачання систем ППО нашій державі й допомогти пришвидшити відповідні рішення партнерів", - закликав Зеленський.

"Пане Премʼєр-міністре Норвегії! (...) «Насамси», які вже надані нам, суттєво посилили наш захист. Я дякую вам за це! Я прошу вас збільшити постачання таких комплексів і ракет до них", - вів далі Президент.

Звернувся він і до інших учасників зустрічі.

"Пані міністр оборони Нідерландів! Щоб наші оборонні операції були успішнішими, ми потребуємо сучасної бронетехніки, передусім танків. Немає жодного пояснення тому, що Україна досі не отримала рішення про надання сучасних та ефективних танків, зокрема «Леопардів». Це життєво необхідно! Я прошу вас разом із партнерами вийти на це рішення, допомогти нам", - зауважив Зеленський - Я прошу продовжити нашу співпрацю щодо танків радянського зразка, необхідних снарядів, а також комплексів «Гарпун» та інших артилерійських систем".

Звернувшись до премʼєр-міністра Швеції, Зеленський вказав на важливість артилерії. "Ви маєте хороші системи Archer. Я дуже прошу вас ухвалити рішення щодо них. І також ви можете посилити спроможності в захисті неба, і, якщо можете, – це зенітно-ракетні комплекси RBS-98, і це літаки Gripen", - зазначив Президент.

Президенту Литви він вказав, що "потребуємо і «Насамсів», як ти знаєш, і «Стінгерів», які можемо отримати, якщо буде твоє рішення".

Премʼєр-міністру Латвії Зеленський подякував за незмінну й принципову підтримку і вказав, що країна може "допомогти нам з артилерійськими системами – будь ласка, ухваліть такі рішення".

"Шановна пані Премʼєр-міністр Естонії! Ви також маєте цю можливість – артилерійські снаряди (155 міліметрів), запасні частини для гаубиць. Давайте активізуємо нашу співпрацю", - зауважив Глава держави.

"Шановний пане віце-премʼєр – міністр оборони Данії! Ви знаєте нашу потребу в системах «Цезар»,.. і саме такі системи ви очікуєте від Франції. Але вони життєво необхідні саме зараз нам, саме в Україні. Ми потребуємо вашого рішення про «Цезарів». І я прошу вас наступного року продовжити нашу співпрацю, яка вже досягнута в оборонній сфері, зокрема в протикорабельному захисті", - продовжував Зеленський.

Президенту Фінляндії Зеленський вказав, що у країни "є 122-й і 152-й калібри – вони вкрай потрібні". "Засоби радіоелектронної боротьби, протидії безпілотникам, комплекси MLRS", - додав Президента.

Премʼєр-міністру Ісландії Глава держави подякував за ініціативи щодо розмінування й за гуманітарне лідерство. "Я прошу вас наступного року розширювати цю нашу співпрацю, створювати ще більше можливостей для захисту наших людей від російського мінного терору", - вказав він.

Доповнення

Зеленський закликав західних лідерів збільшити постачання систем ППО в Україну.

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