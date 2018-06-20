Насалик: себестоимость тонны угля на некоторых госшахтах составляет 18 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Себестоимость тонны угля на некоторых государственных шахтах сегодня составляет более 18 тыс. грн. Об этом сказал на заседании правительства министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает УНН.
"Себестоимость продукции по некоторым шахтах составляет более 18 тыс. грн за тонну. И когда сегодня граждане говорят о "Роттердаме +", который определяется в сумме 2,5 тыс. грн, то государство закупает у шахт уголь по цене 18 (тыс. грн - ред.)", - сказал он.
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В частности, по словам Насалика, дотация шахт "Селидовуголь" в месяц с 85 млн грн заработной платы составляет 50 млн грн.
Поэтому, по мнению министра, если программа Минэнергоугля по реформированию угольной отрасли заработает, то шахты станут не убыточными.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет инициировать глубинные проверки угольной отрасли.