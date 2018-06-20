Насалик: собівартість тонни вугілля на деяких держшахтах становить 18 тис. грн

"Собівартість продукції по деяких шахтах складає більше 18 тис. грн за тонну. І коли сьогодні громадяни говорять про "Роттердам+", який визначається в сумі 2,5 тис. грн, то держава закуповує у держшахт вугілля по ціні 18 (тис. грн - ред.)", - сказав він.

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Зокрема, за словами Насалика, дотація держшахті "Селидіввугілля" в місяць із 85 млн грн заробітної плати становить 50 млн грн.

Тому, на думку міністра, якщо програма Міненерговугілля щодо реформування вугільної галузі запрацює, то шахти стануть не збитковими.

Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ініціюватиме глибинні перевірки вугільної галузі.