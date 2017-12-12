NASA c 2019 года не будет отправлять астронавтов на русских "Союзах"

Так, завтрашний запуск станет первой миссией Dragon, которая будет использовать первый этап Falcon 9.

Dragon перевезет на МКС 2205 килограммов груза, начиная от поставок экипажа и оборудования и заканчивая широким спектром научных экспериментов, которые будут выполняться внутри станции, а также установлены на внешней стороне станции.

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Представитель NASA Кирк Ширман добавил, что нет никаких обсуждений с Россией о покупке дополнительных мест на “Союзе”.

“Сейчас мы не обсуждаем с Россией покупку дополнительных полетов”, — сказал представитель агентства NASA.

По его словам, в распоряжении NASA уже есть места для полета американских астронавтов на “Союзах” до первой половины 2019 года.

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“Наша уверенность в сроки запуска SpaceX и Boeing экипажей на коммерческих пилотируемых кораблях растет”, — заявил Ширман. Он добавил, что не исключает приобретения дополнительных мест на “Союзах”, в случае, если корабли SpaceX и Boeing не будут готовы вовремя.