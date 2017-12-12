NASA з 2019 року не збираються відправляти астронавтів на російських "Союзах"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Американське аерокосмічне агентство НАСА не збирається купувати місця на російських "Союзах" з другої половини 2019 року, так в агенції "пересідають" на продукцію SpaceX, Falcon 9 і Dragon, пуск якої запланований на завтра не раніше 11:24, передає УНН з посиланням на Space news.
Так, завтрашній запуск стане першою місією Dragon, яка буде використовувати перший етап Falcon 9.
Dragon перевезе на МКС 2205 кілограмів вантажу, починаючи від поставок екіпажу і обладнання і закінчуючи широким спектром наукових експериментів, які будуть виконуватися всередині станції, а також будуть встановлені на зовнішній стороні станції.
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Представник NASA Кірк Ширман додав, що немає ніяких обговорень з Росією про покупку додаткових місць на "Союзі".
"Зараз ми не обговорюємо з Росією покупку додаткових польотів", - сказав представник агентства NASA.
За його словами, в розпорядженні NASA вже є місця для польоту американських астронавтів на "Союзах" до першої половини 2019 року.
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"Наша впевненість в терміни запуску SpaceX і Boeing екіпажів на комерційних пілотованих кораблях зростає", - заявив Ширман.
Він додав, що не виключає придбання додаткових місць на "Союзах", в разі, якщо кораблі SpaceX і Boeing не будуть готові вчасно.