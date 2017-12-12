NASA з 2019 року не збираються відправляти астронавтів на російських "Союзах"

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Американське аерокосмічне агентство НАСА не збирається купувати місця на російських "Союзах" з другої половини 2019 року, так в агенції "пересідають" на продукцію SpaceX, Falcon 9 і Dragon, пуск якої запланований на завтра не раніше 11:24, передає УНН з посиланням на Space news.