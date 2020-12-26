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NASA испытало новую модель компактного лунохода

Киев • УНН

 • 17001 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В исследовательском центре NASA испытали новую модель компактного лунохода CubeRover. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт NASA.

NASA испытало новую модель компактного лунохода

"Исследователи космического центра Кеннеди во Флориде недавно испытали новый маленький роботизированный вездеход внутри 120-тонного контейнера с реголитовой породой и пылью, имитирующий лунную поверхность. Четырехколесный CubeRover преодолел дюны абразивной пыли, вернулся на место, а потом закрутился вверх-вниз по крутым стенам траншеи в лаборатории "Гранулированная механика и реголит" и провел более 150 тестов на мобильность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что создатели CubeRover с Astrobotic Technology из Питтсбурга оценивали маневренность работа вместе с командой NASA.

Сообщается, что NASA работает над созданием вездеходов, размером с обувную коробку, что позволяет исследователям строить и запускать недорогие спутники для миссий NASA. Кроме того, CubeRover имеют вес около 4 кг, что снижает стоимость полетов.

"Коммерческая разработка малых вездеходов позволяет инженерам, предпринимателям и ученым испытать новые, захватывающие и рискованные концепции на Земле, а затем на Луне. CubeRovers будет первым, кто продемонстрирует несколько возможностей, таких как подзарядка от централизованного источника питания в среде реголита, ремонт поверхностных объектов и создание локальной сети коммуникационной инфраструктуры", - указано в сообщении.

Сообщается, что в рамках программы "Артемида" NASA с 2021 года будет регулярно посылать десятки научных экспериментов и технологий на лунной поверхности, а с 2024 года отправит на Луну астронавтов.

Отмечается, что поставки начнут с малых марсоходов и других полезных грузов, но со временем миссии будут отправлять большие полезные грузы, такие как Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER), который будет исследовать Южный полюс Луны в конце 2023 года.

"Робот, созданный для поисков воды, который будет доставлен Astrobotic, приблизит NASA на шаг к развитию устойчивого, долговременного присутствия на Луне, в то время, как агентство смотрит на Марс и за его пределы", - говорится в сообщении.

Напомним, в NASA сообщили, что 50% астронавтов, выбранных для участия в тренировочной программе в рамках проекта "Артемида" для подготовки полетов на Луну, составляют женщины.

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