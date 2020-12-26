NASA испытало новую модель компактного лунохода

"Исследователи космического центра Кеннеди во Флориде недавно испытали новый маленький роботизированный вездеход внутри 120-тонного контейнера с реголитовой породой и пылью, имитирующий лунную поверхность. Четырехколесный CubeRover преодолел дюны абразивной пыли, вернулся на место, а потом закрутился вверх-вниз по крутым стенам траншеи в лаборатории "Гранулированная механика и реголит" и провел более 150 тестов на мобильность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что создатели CubeRover с Astrobotic Technology из Питтсбурга оценивали маневренность работа вместе с командой NASA.

Сообщается, что NASA работает над созданием вездеходов, размером с обувную коробку, что позволяет исследователям строить и запускать недорогие спутники для миссий NASA. Кроме того, CubeRover имеют вес около 4 кг, что снижает стоимость полетов.

"Коммерческая разработка малых вездеходов позволяет инженерам, предпринимателям и ученым испытать новые, захватывающие и рискованные концепции на Земле, а затем на Луне. CubeRovers будет первым, кто продемонстрирует несколько возможностей, таких как подзарядка от централизованного источника питания в среде реголита, ремонт поверхностных объектов и создание локальной сети коммуникационной инфраструктуры", - указано в сообщении.

Сообщается, что в рамках программы "Артемида" NASA с 2021 года будет регулярно посылать десятки научных экспериментов и технологий на лунной поверхности, а с 2024 года отправит на Луну астронавтов.

Отмечается, что поставки начнут с малых марсоходов и других полезных грузов, но со временем миссии будут отправлять большие полезные грузы, такие как Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER), который будет исследовать Южный полюс Луны в конце 2023 года.

"Робот, созданный для поисков воды, который будет доставлен Astrobotic, приблизит NASA на шаг к развитию устойчивого, долговременного присутствия на Луне, в то время, как агентство смотрит на Марс и за его пределы", - говорится в сообщении.

Напомним, в NASA сообщили, что 50% астронавтов, выбранных для участия в тренировочной программе в рамках проекта "Артемида" для подготовки полетов на Луну, составляют женщины.