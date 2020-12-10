Проект "Артеміда": у NASA представили учасників програми польотів на Місяць

"Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) назвало імена 18 астронавтів - половину з яких складають жінки - відібраних для тренувальної програми висадки на поверхні Місяця у рамках проекту "Артеміда" (Artemis). Перша жінка в світі, яка побуває на Місяці, буде обрана з учасників цієї елітної групи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що віце-президент США Майк Пенс представив астронавтів у середу в кінці останнього засідання, яке він провів в якості голови Національного космічного ради США.

Глава NASA Джим Брайденстайн підкреслив, що склад учасників тренувальної програми обов'язково поповниться. Зараз у NASA працюють 47 астронавтів.

"Космічне агентство планує здійснити політ на Місяць не пізніше 2024 року, хоча шансів на це стає все менше. Невизначеності додає і майбутня зміна адміністрації", - повідомили у ЗМІ.

Вказується, що половина астронавтів NASA раніше побували у космосі. Двоє з них, Кейт Рубінс і Віктор Гловер, зараз знаходяться на борту Міжнародної космічної станції. Вік більшості учасників тренувальної групи - від 30 до 40 років, найстаршому учаснику - 55 років, наймолодшому - 32.

Як повідомлялося раніше в УНН, апарат "Чаньє-5" вперше надіслав фото прапора КНР на фоні ландшафту Місяця.