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Апарат "Чаньє-5" вперше надіслав фото прапора Китаю на фоні ландшафту Місяця

Апарат "Чаньє-5" вперше надіслав фото прапора Китаю на фоні ландшафту Місяця

Київ • УНН

 • 20339 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Космічний апарат, який здатний повертатися, “Чаньє-5” вперше в історії надіслав динамічний знімок державного прапора КНР на фоні ландшафту природного супутника Землі. Про це повідомив в п’ятницю Центр з дослідження Місяця і космічних програм Китайського національного космічного управління (CNSA), передає УНН.

Як уточнюється на сторінці організації в соціальній мережі WeChat, флагшток з полотнищем виготовлені зі спеціального матеріалу і важать всього 12 г. На фотографії видно прапор, затиснутий в автоматизованому щупальці апарату.

У четвер CNSA повідомило, що безпілотна станція “Чаньє-5” із зразками місячного грунту успішно покинула Місяць і незабаром здійснить стиковку з орбітальним модулем.

Китайська ракета-носій “Чанчжен-5” на минулому тижні успішно вивела на орбіту автоматичний апарат “Чаньє-5”, що здатний повертатися, який приблизно через три тижні після старту (орієнтовно 17 грудня) повинен доставити на нашу планету місячний гравій. Всього зібрано близько 2 кг місячної гірської породи, яка буде вивчена фахівцями КНР як в наукових цілях, так і для проекту з підготовки до будівництва науково-дослідницької бази на природному супутнику нашої планети. У разі успіху всієї місії Китай стане першою за останні 44 роки країною, що реалізувала проект з транспортування геологічних зразків з поверхні Місяця.

Динамічний діапазон в фотографії дозволяє одночасно відобразити вкрай світлі і надзвичайно темні ділянки з найдрібнішими деталями. Завдяки цьому людина чіткіше сприймає колірні відтінки об’єкта.

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