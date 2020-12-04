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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 18554 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 78050 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100673 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116860 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151873 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Аппарат "Чанъэ-5" впервые прислал фото флага Китая на фоне ландшафта Луны

Аппарат "Чанъэ-5" впервые прислал фото флага Китая на фоне ландшафта Луны

Киев  •  УНН

 • 20332 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Возвращаемый космический аппарат “Чанъэ-5” впервые в истории прислал динамичный снимок государственного флага КНР на фоне ландшафта естественного спутника Земли. Об этом сообщил в пятницу Центр по исследованию Луны и космическим программам Китайского национального космического управления (CNSA), передает УНН.

Как уточняется на странице организации в социальной сети WeChat, флагшток с полотнищем изготовлены из специального материала и весят всего 12 г. На фотографии виден флаг, зажатый в автоматизированном щупальце аппарата.

В четверг CNSA сообщило, что беспилотная станция “Чанъэ-5” с образцами лунного грунта успешно покинула Луну и вскоре осуществит стыковку с орбитальным модулем.

Китайская ракета-носитель “Чанчжэн-5” на прошлой неделе успешно вывела на орбиту автоматический возвращаемый аппарат “Чанъэ-5”, который примерно через три недели после старта (ориентировочно 17 декабря) должен доставить на нашу планету лунный гравий. Всего собрано около 2 кг лунной горной породы, которая будет изучена специалистами КНР как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике нашей планеты. В случае успеха всей миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.

Динамический диапазон в фотографии позволяет одновременно запечатлеть крайне светлые и чрезвычайно темные участки с мельчайшими деталями. Благодаря этому человек более четко воспринимает цветовые оттенки объекта.

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