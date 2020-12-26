NASA випробувало нову модель компактного місяцехода

“Дослідники космічного центру Кеннеді у Флориді нещодавно випробували новий маленький роботизований всюдихід всередині 120-тонного контейнера з реголітовою породою та пилом, що імітує місячну поверхню. Чотириколісний CubeRover подолав дюни абразивного пилу, повернувся на місце, а потім закрутився вгору-вниз по крутих стінах траншеї в лабораторії "Гранульована механіка та реголіт" і провів понад 150 тестів на мобільність”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що творці CubeRover з Astrobotic Technology з Піттсбурга оцінювали маневровість робота разом з командою NASA.

Повідомляється, що NASA працює над створенням всюдиходів, розміром з взуттєву коробку, що дозволяє дослідникам будувати та запускати недорогі супутники для місій NASA. Окрім того, CubeRover мають вагу близько 4 кг, що знижує вартість польотів.

“Комерційна розробка малих всюдиходів дозволяє інженерам, підприємцям та вченим випробувати нові, захоплюючі та ризиковані концепції на Землі, а потім на Місяці. CubeRovers буде першим, хто продемонструє кілька можливостей, таких як підзарядка від централізованого джерела живлення в середовищі реголіту, ремонт поверхневих об’єктів та створення локальної мережі комунікаційної інфраструктури”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що в рамках програми “Артеміда” NASA з 2021 року буде регулярно посилати десятки наукових експериментів і технологій на місячній поверхні, а з 2024 року відправить на Місяць астронавтів.

Зазначається, що поставки почнуть з малих марсоходів та інших корисних вантажів, але з часом місії будуть відправляти більші корисні вантажі, такі як Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER), який буде досліджувати Південний полюс Місяця наприкінці 2023 року.

“Робот, створений для пошуків води, який буде доставлений Astrobotic, наблизить NASA на крок до розвитку стійкої, довготривалої присутності на Місяці, в той час, як агентство дивиться на Марс і за його межі”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у NASA повідомили, що 50% астронавтів, обраних для участі у тренувальній програмі в рамках проекту "Артеміда" для підготовки польотів на Місяць, становлять жінки.