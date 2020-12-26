NASA випробувало нову модель компактного місяцехода

$41.280.10
45.550.52
ukru
Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни
Ексклюзив
14:44 • 11925 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 21132 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 31837 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 55336 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 102461 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 187615 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 210578 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182517 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 172811 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115970 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
77%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 12062 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 28846 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 57151 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 34743 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 22387 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 22937 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 215112 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 245208 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 332730 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 493740 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 2772 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 4132 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 10535 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 12039 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 57554 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

NASA випробувало нову модель компактного місяцехода

Київ • УНН

 • 17001 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У дослідницькому центрі NASA випробували нову модель компактного місяцехода CubeRover. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт NASA.

NASA випробувало нову модель компактного місяцехода

“Дослідники космічного центру Кеннеді у Флориді нещодавно випробували новий маленький роботизований всюдихід всередині 120-тонного контейнера з реголітовою породою та пилом, що імітує місячну поверхню. Чотириколісний CubeRover подолав дюни абразивного пилу, повернувся на місце, а потім закрутився вгору-вниз по крутих стінах траншеї в лабораторії "Гранульована механіка та реголіт" і провів понад 150 тестів на мобільність”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що творці CubeRover з Astrobotic Technology з Піттсбурга оцінювали маневровість робота разом з командою NASA.

Повідомляється, що NASA працює над створенням всюдиходів, розміром з взуттєву коробку, що дозволяє дослідникам будувати та запускати недорогі супутники для місій NASA. Окрім того, CubeRover мають вагу близько 4 кг, що знижує вартість польотів.

“Комерційна розробка малих всюдиходів дозволяє інженерам, підприємцям та вченим випробувати нові, захоплюючі та ризиковані концепції на Землі, а потім на Місяці. CubeRovers буде першим, хто продемонструє кілька можливостей, таких як підзарядка від централізованого джерела живлення в середовищі реголіту, ремонт поверхневих об’єктів та створення локальної мережі комунікаційної інфраструктури”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що в рамках програми “Артеміда” NASA з 2021 року буде регулярно посилати десятки наукових експериментів і технологій на місячній поверхні, а з 2024 року відправить на Місяць астронавтів.

Зазначається, що поставки почнуть з малих марсоходів та інших корисних вантажів, але з часом місії будуть відправляти більші корисні вантажі, такі як Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER), який буде досліджувати Південний полюс Місяця наприкінці 2023 року.

“Робот, створений для пошуків води, який буде доставлений Astrobotic, наблизить NASA на крок до розвитку стійкої, довготривалої присутності на Місяці, в той час, як агентство дивиться на Марс і за його межі”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у NASA повідомили, що 50% астронавтів, обраних для участі у тренувальній програмі в рамках проекту "Артеміда" для підготовки польотів на Місяць, становлять жінки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Технології
Brent
$62.44
Bitcoin
$81,236.90
S&P 500
$5,281.22
Tesla
$252.18
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,172.90
Ethereum
$1,564.99