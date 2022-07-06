NASA сообщило о потере контакта с запущенным на Луну аппаратом Capstone
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. NASA сообщило о потере контакта с запущенным к Луне спутниковым аппаратом Capstone. Об этом информирует УНН.
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Спутник летел на Луну для проверки технологий перспективной американской населенной кругомесячной станции Gateway, но со временем связь прервалась.
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"После успешного обособления и начала ввода в эксплуатацию космического аппарата 4 июля в эксперимент по эксплуатации и навигации кругомесячной автономной системы позиционирования возникли проблемы со связью со Сетью дальней космической связи", — говорится в сообщении на сайте управления.
Специалисты выясняют причину неполадок и пытаются восстановить связь.
По данным американского космического ведомства, специалисты располагают "хорошей" информацией о траектории полета аппарата, которую получили в ходе одного полноценного пролета спутника в зоне работы антенных комплексов далекой космической связи.
Как отметили в NASA, у аппарата есть достаточный запас топлива, чтобы отложить первый манёвр по корректировке траектории после отделения от спутниковой платформы Photon.
Напомним
NASA зафиксировало парад планет: явление происходит раз в 18 лет.