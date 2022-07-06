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NASA сообщило о потере контакта с запущенным на Луну аппаратом Capstone

NASA сообщило о потере контакта с запущенным на Луну аппаратом Capstone

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. NASA сообщило о потере контакта с запущенным к Луне спутниковым аппаратом Capstone. Об этом информирует УНН.

Подробности

Спутник летел на Луну для проверки технологий перспективной американской населенной кругомесячной станции Gateway, но со временем связь прервалась.

Цитата

"После успешного обособления и начала ввода в эксплуатацию космического аппарата 4 июля в эксперимент по эксплуатации и навигации кругомесячной автономной системы позиционирования возникли проблемы со связью со Сетью дальней космической связи", — говорится в сообщении на сайте управления.

Специалисты выясняют причину неполадок и пытаются восстановить связь.

По данным американского космического ведомства, специалисты располагают "хорошей" информацией о траектории полета аппарата, которую получили в ходе одного полноценного пролета спутника в зоне работы антенных комплексов далекой космической связи.

Как отметили в NASA, у аппарата есть достаточный запас топлива, чтобы отложить первый манёвр по корректировке траектории после отделения от спутниковой платформы Photon.

Напомним

NASA зафиксировало парад планет: явление происходит раз в 18 лет.

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