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NASA повідомило про втрату контакту із запущеним до Місяця апаратом Capstone

NASA повідомило про втрату контакту із запущеним до Місяця апаратом Capstone

Київ • УНН

 • 146682 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. NASA повідомило про втрату контакту із запущеним до Місяця супутниковим апаратом Capstone. Про це інформує УНН.

Деталі

Супутник летів на Місяць для перевірки технологій перспективної американської населеної навколомісячної станції Gateway, але згодом звʼязок перервався.

Цитата

"Після успішного відокремлення та початку введення в експлуатацію космічного апарату 4 липня в експеримент з експлуатації та навігації навколомісячної автономної системи позиціювання, виникли проблеми зі зв'язком із Мережею далекого космічного зв'язку", - йдеться у повідомленні на сайті управління.

Наразі фахівці з'ясовують причину неполадок та намагаються відновити зв'язок.

За даними американського космічного відомства, фахівці мають "хорошу" інформацію про траєкторію польоту апарату, яку отримали в ході одного повноцінного прольоту супутника в зоні роботи антенних комплексів далекого космічного зв'язку.

Як зазначили в NASA, апарат має достатній запас палива, щоб відкласти перший маневр із коригування траєкторії після відокремлення від супутникової платформи Photon.

Нагадаємо

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