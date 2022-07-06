NASA повідомило про втрату контакту із запущеним до Місяця апаратом Capstone
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. NASA повідомило про втрату контакту із запущеним до Місяця супутниковим апаратом Capstone. Про це інформує УНН.
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Супутник летів на Місяць для перевірки технологій перспективної американської населеної навколомісячної станції Gateway, але згодом звʼязок перервався.
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"Після успішного відокремлення та початку введення в експлуатацію космічного апарату 4 липня в експеримент з експлуатації та навігації навколомісячної автономної системи позиціювання, виникли проблеми зі зв'язком із Мережею далекого космічного зв'язку", - йдеться у повідомленні на сайті управління.
Наразі фахівці з'ясовують причину неполадок та намагаються відновити зв'язок.
За даними американського космічного відомства, фахівці мають "хорошу" інформацію про траєкторію польоту апарату, яку отримали в ході одного повноцінного прольоту супутника в зоні роботи антенних комплексів далекого космічного зв'язку.
Як зазначили в NASA, апарат має достатній запас палива, щоб відкласти перший маневр із коригування траєкторії після відокремлення від супутникової платформи Photon.
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