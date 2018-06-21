NASA показало голубые дюны на Марсе

"На снимке запечатлена поверхность Красной планеты в области кратера Лиот, рядом с которым расположены удивительные своей цветовой гаммой дюны", - говорится в сообщении.



Как собщал УНН, NASA показало знімок Перської затоки з космосу.



Напомним, национальная аэрокосмическая администрация США (NASA) приостановила выполнение научных операций марсоходом Opportunity через пылевую бурю. Об этом сообщается на сайте NASA.