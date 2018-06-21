NASA показало блакитні дюни на Марсі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Агентство NASA опублікувало знімок з Марса, на якому відображені його блакитні дюни в області кратера Ліоте. Знімок був зроблений за допомогою апарату MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Про це повідомляє УНН з посиланням на The Daily Mail.
"На знімку відображена поверхню Червоної планети в області кратера Ліоте, поруч з яким розташовані дивовижні своєю колірною гамою дюни", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось УНН, NASA показало знімок Перської затоки з космосу.
Напомним, національна аерокосмічна адміністрація США (NASA) призупинила виконання наукових операцій марсоходом Opportunity через пилову бурю. Про це повідомляється на сайті NASA.