NASA показало блакитні дюни на Марсі

"На знімку відображена поверхню Червоної планети в області кратера Ліоте, поруч з яким розташовані дивовижні своєю колірною гамою дюни", - йдеться в повідомленні.



Як повідомлялось УНН, NASA показало знімок Перської затоки з космосу.



Напомним, національна аерокосмічна адміністрація США (NASA) призупинила виконання наукових операцій марсоходом Opportunity через пилову бурю. Про це повідомляється на сайті NASA.