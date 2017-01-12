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NASA обнародовало видео первой в истории посадки зонда на спутник Сатурна

NASA обнародовало видео первой в истории посадки зонда на спутник Сатурна

Киев • УНН

 • 29337 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. NASA обнародовало видео посадки станции Huygens на спутник Сатурна - Титан. Об этом говорится в сообщении на сайте NASA, передает УНН.

При создании видео посадки были использованы реальные снимки, сотни которых Huygens сделал за два с половиной часа, пока садился на Титан.

Сообщается, что во время посадки зонд "пробил" плотную туманную атмосферу Титана и сделал сотни снимков, открывая яркие горные районы. Область, где зонд приземлились была темной и имела зернистую поверхность, которая была похожа на сухое дно озера.

Отмечается, что миссия Huygens - первая мягкая посадка во Внешней Солнечной системе, которая состоялась 14 января 2005 года, но видеозапись с моделированием этих событий появился только 11 января 2017 года.

Как сообщал УНН, NASA создали визуализацию пути будущего крупнейшего солнечного затмения , которое состоится 21 августа 2017 года.

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