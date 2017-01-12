NASA оприлюднило відео першої в історії посадки зонда на супутник Сатурна
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. NASA оприлюднило відео посадки станції Huygens на супутник Сатурна – Титан. Про це йдеться в повідомленні на сайті NASA, передає УНН.
При створенні відео посадки були використані реальні знімки, сотні яких Huygens зробив за дві з половиною години, поки сідав на Титан.
Повідомляється, що під час посадки зонд “пробив” щільну туманну атмосферу Титана та зробив сотні знімків, відкриваючи яскраві гірські райони. Область, де зонд приземлилися була темною та мала зернисту поверхню, яка була схожа на сухе дно озера.
Зазначається, що місія Huygens — перша м’яка посадка у Зовнішній Сонячній системі, відбулася 14 січня 2005 року, але відеозапис з моделюванням цих подій з’явився тільки 11 січня 2017.
Як повідомляв УНН, NASA створили візуалізацію шляху майбутнього найбільшого сонячного затемнення, яке відбудеться 21 серпня 2017 року.