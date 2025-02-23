"Нас не интересуют российские территории": Зеленский раскрыл планы относительно курской области

Украину не интересуют российские территории, в частности курская область, которую более полугода контролирует ВСУ, однако эта территория может быть использована для обмена украинской территории. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

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«Нет, нас интересуют наши территории украинские, и в любом случае курская область даст нам возможность обменивать эту курскую область на наши территории. Я уверен, когда мы дойдем до вопроса территориальной целостности и вопрос тех, или иных шагов, я думаю, нам это поможет», - сказал Зеленский.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 14 февраля сообщал о значительных потерях врага в курской области - более 48 тысяч человек, из них около 20 тысяч убитыми. Украинские военные контролируют сотни квадратных километров территории рф.