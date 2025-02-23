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05:23 • 6277 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121178 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181931 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146399 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138116 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117001 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107746 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102964 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141093 перегляди

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"Нас не цікавлять російські території": Зеленський розкрив плани щодо курської області

"Нас не цікавлять російські території": Зеленський розкрив плани щодо курської області

Київ • УНН

 • 30753 перегляди

Президент України заявив, що курська область, яку контролює ЗСУ, не цікавить Україну як територія. Зеленський підкреслив, що ця територія може бути використана для обміну на українські землі.

Україну не цікавлять російські території, зокрема курська область, яку понад півроку контролює ЗСУ, проте ця територія може бути використана для обміну української території. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Деталі

"Ні, нас цікавлять наші території українські, і в будь-якому випадку курська область дасть нам можливість обмінювати цю курську область на наші території. Я впевнений, коли ми дійдемо до питання територіальної цілісності і питання тих, чи інших кроків, я думаю, нам це допоможе", - сказав Зеленський.

Доповнення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 14 лютого повідомляв про значні втрати ворога в курській області - понад 48 тисяч осіб, з них близько 20 тисяч убитими. Українські військові контролюють сотні квадратних кілометрів території рф.

Павло Башинський

Павло Башинський

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