"Нас не цікавлять російські території": Зеленський розкрив плани щодо курської області

Україну не цікавлять російські території, зокрема курська область, яку понад півроку контролює ЗСУ, проте ця територія може бути використана для обміну української території. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

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"Ні, нас цікавлять наші території українські, і в будь-якому випадку курська область дасть нам можливість обмінювати цю курську область на наші території. Я впевнений, коли ми дійдемо до питання територіальної цілісності і питання тих, чи інших кроків, я думаю, нам це допоможе", - сказав Зеленський.

Доповнення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 14 лютого повідомляв про значні втрати ворога в курській області - понад 48 тисяч осіб, з них близько 20 тисяч убитими. Українські військові контролюють сотні квадратних кілометрів території рф.