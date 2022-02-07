Нарастили на четверть: трудовые мигранты в прошлом году перевели в Украину рекордную сумму денег

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Объем частных денежных переводов в Украину за 2021 год составил 15 млрд долл., что более чем на 3 млрд долл. или более чем на 25% больше, чем за 2020 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на предварительные данные Нацбанка о динамике объемов частных денежных переводов в Украину.