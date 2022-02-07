Нарастили на четверть: трудовые мигранты в прошлом году перевели в Украину рекордную сумму денег

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Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Объем частных денежных переводов в Украину за 2021 год составил 15 млрд долл., что более чем на 3 млрд долл. или более чем на 25% больше, чем за 2020 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на предварительные данные Нацбанка о динамике объемов частных денежных переводов в Украину.

Детали

С 2010 года, по данным НБУ, это рекордная сумма частных переводов из-за рубежа. В частности, в 2018 году она достигала 11,111 млрд долл., в 2019-м - 11,921 млрд долл. и в 2020 году- около 12 млрд долл.

В частности, в декабре 2021 года перевели в Украину близкую к рекордной сумму с начала прошлого года - 1,343 млрд долл., Тогда как в декабре 2020 года эта сумма составляла 1,193 млрд долл. То есть, рост переводов в декабре составил 150 млн долл. или более 12,5%. Больше за месяц в 2021 году было только в сентябре - 1,349 млрд долл.

Из 15,026 млрд долл., переведенных в 2021 году в Украину, через неформальные каналы поступило 6,890 млрд долл., через корсчета банков - еще 936 млн долл., через международные платежные системы - 3,157 млрд долл.

Дополнение

По подсчетам НБУ, денежные переводы трудовых мигрантов выросли на 25% за год на фоне открытия границ и восстановление экономик стран-реципиентов.

Согласно прогнозу Нацбанка, частные денежные переводы в Украину в 2022 году вырастут до 16,2 млрд долл., в 2023-м - до 17,0 млрд долл., а в 2024 году - до 17,8 млрд долл.

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