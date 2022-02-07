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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Наростили на чверть: заробітчани торік переказали до України рекордну суму грошей

Наростили на чверть: заробітчани торік переказали до України рекордну суму грошей

Київ • УНН

 • 11762 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Обсяг приватних грошових переказів в Україну за 2021 рік становив 15 млрд дол., що на понад 3 млрд дол. або на понад 25% більше, ніж за 2020 рік. Про це УНН повідомляє з посиланням на попередні дані Нацбанку про динаміку обсягів приватних грошових переказів в Україну.

Деталі

З 2010 року, за даними НБУ, це рекордна сума приватних переказів з-за кордону. Зокрема, у 2018 році вона сягала 11,111 млрд дол., у 2019-му - 11,921 млрд дол. і в 2020 році - близько 12 млрд дол.

Зокрема, у грудні 2021 року переказали в Україну близьку до рекордної суму з початку минулого року - 1,343 млрд дол., тоді як у грудні 2020 року ця сума становила 1,193 млрд дол. Тобто, зростання переказів у грудні сягнуло 150 млн дол., або понад 12,5%. Більше за місяць у 2021 році було лише у вересні - 1,349 млрд дол.

Із 15,026 млрд дол., переказаних 2021 року в Україну, через неформальні канали надійшло 6,890 млрд дол., через коррахунки банків - ще 936 млн дол., через міжнародні платіжні системи - 3,157 млрд дол.

Доповнення

За підрахунками НБУ, грошові перекази трудових мігрантів зросли на 25% за рік на тлі відкриття кордонів і відновлення економік країн-реципієнтів.

Згідно з прогнозом Нацбанку, приватні грошові перекази в Україну у 2022 році зростуть до 16,2 млрд дол., у 2023-у - до 17,0 млрд дол., а в 2024 році - до 17,8 млрд дол.

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