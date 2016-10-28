Наращивание объемов производства уранового концентрата позволит Украине экономить значительные средства - А.Калашник

"Сейчас мы закупаем ядерное топливо у российской корпорации "ТВЭЛ" в зависимости от текущей стоимости тепловыделяющих сборок на сумму от 600 до 630 млн долларов ежегодно.

И на сумму около 45 млн долларов мы закупаем тепловыделяющие сборки у американо-японской компании Westinghouse для нужд Южно-Украинской атомной электростанции.

Но главная задача - иметь долгосрочные гарантии на стабильное обеспечение наших АЭС ядерным топливом. А для этого нам по меньшей мере нужно гарантированно обеспечить собственное производство уранового концентрата в полном объеме от потребностей", - считает эксперт.

При этом, а по словам А.Калашник, чтобы покрыть собственную потребность в уране, объем его добычи надо нарастить до 2,5 тыс тонн в год.

"Сейчас мы обеспечиваем только более третьей части необходимого объема уранового концентрата, а нужно довести эту цифру до 2,5 тыс тонн в год, чтобы мы себя обеспечивали собственным ураном.

Нужно наращивать объемы производства урана на Новоконстантиновской шахте, но это требует значительных инвестиций и определенного времени. Дополнительные объемы урана можно в короткий срок получить за счет введения в эксплуатацию месторождений песчаникового типа. На территории Украины 12 месторождений урана песчаникового типа, которые могут разрабатываться так называемым методом подземного выщелачивания", - пояснила она.

Напомним, как сообщал УНН, в ВРУ заявили о готовности упрощать доступ инвестора к области уранодобычи.

Также напомним, собственный уран удешевит расходы Украины на обеспечение работы АЭС.