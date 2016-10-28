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Нарощування об’ємів виробництва уранового концентрату дозволить Україні економити значні кошти - А.Калашник

Нарощування об’ємів виробництва уранового концентрату дозволить Україні економити значні кошти - А.Калашник

Київ • УНН

 • 11476 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Зараз Україна забезпечує себе лише трохи більше, аніж на третину від необхідного об’єму уранового концентрату. Нарощування об’ємів видобутку власного урану, дозволить значно заощаджувати. Про це в ексклюзивному коментарі УНН зазначила експерт, доктор геологічних наук Анна Калашник.

“Зараз ми закуповуємо ядерне паливо у російської корпорації “ТВЕЛ” в залежності від поточної вартості тепловидільних зборок на суму від 600 до 630 мільйонів доларів щорічно.

І на суму близько 45 мільйонів доларів ми закуповуємо тепловидільні зборки у американо-японської корпорації Westinghouse для потреб Південноукраїнської атомної електростанції.

Але головне завдання — мати довгострокові гарантії на стабільне забезпечення наших АЕС ядерним паливом. А для цього нам по меншій мірі потрібно гарантовано забезпечити власне виробництво уранового концентрату у повному обсязі від потреб“,- вважає експерт.

При цьому,а за словами А.Калашник, покрити власну потребу в урані, об’єм його видобутку треба наростити до 2,5 тис тонн на рік.

“Зараз ми забезпечуємо лише трохи більше третьої частини необхідного об’єму уранового концентрату, а потрібно довести цю цифру до 2, 5 тис тонн у рік, щоб ми себе забезпечували власним ураном.

Потрібно нарощувати обсяги виробництва урану на Новокостянтинівській шахті, але це потребує значних інвестицій і певного часу. Додаткові обсяги урану можна в короткий термін отримати за рахунок введення в експлуатацію родовищ піщаникового типу. На території України 12 родовищ урану піщаникового типу, які можна розробляти так званим методом підземного вилуговування”, — пояснила вона.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у ВРУ завили про готовність спрощувати доступ інвестора до галузі урановидобутку

Також нагадаємо, власний уран здешевить витрати України на забезпечення роботи АЕС

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