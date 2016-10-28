Нарощування об’ємів виробництва уранового концентрату дозволить Україні економити значні кошти - А.Калашник
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Зараз Україна забезпечує себе лише трохи більше, аніж на третину від необхідного об’єму уранового концентрату. Нарощування об’ємів видобутку власного урану, дозволить значно заощаджувати. Про це в ексклюзивному коментарі УНН зазначила експерт, доктор геологічних наук Анна Калашник.
“Зараз ми закуповуємо ядерне паливо у російської корпорації “ТВЕЛ” в залежності від поточної вартості тепловидільних зборок на суму від 600 до 630 мільйонів доларів щорічно.
І на суму близько 45 мільйонів доларів ми закуповуємо тепловидільні зборки у американо-японської корпорації Westinghouse для потреб Південноукраїнської атомної електростанції.
Але головне завдання — мати довгострокові гарантії на стабільне забезпечення наших АЕС ядерним паливом. А для цього нам по меншій мірі потрібно гарантовано забезпечити власне виробництво уранового концентрату у повному обсязі від потреб“,- вважає експерт.
При цьому,а за словами А.Калашник, покрити власну потребу в урані, об’єм його видобутку треба наростити до 2,5 тис тонн на рік.
“Зараз ми забезпечуємо лише трохи більше третьої частини необхідного об’єму уранового концентрату, а потрібно довести цю цифру до 2, 5 тис тонн у рік, щоб ми себе забезпечували власним ураном.
Потрібно нарощувати обсяги виробництва урану на Новокостянтинівській шахті, але це потребує значних інвестицій і певного часу. Додаткові обсяги урану можна в короткий термін отримати за рахунок введення в експлуатацію родовищ піщаникового типу. На території України 12 родовищ урану піщаникового типу, які можна розробляти так званим методом підземного вилуговування”, — пояснила вона.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у ВРУ завили про готовність спрощувати доступ інвестора до галузі урановидобутку.
Також нагадаємо, власний уран здешевить витрати України на забезпечення роботи АЕС.