"Народный фронт" поддержит исключение Н.Савченко из состава Комитета ВР по вопросам нацбезопасности - А.Геращенко

"Я уверен, что фракция "Народный фронт" даст 100% голосов из всех, кто будет на заседании ВР за исключение Надежды Савченко из данного комитета (по вопросам национальной безопасности и обороны - ред.)", - сказал журналистам А.Геращенко.

По его словам, если Н.Савченко обратится с просьбой включить ее в состав другого комитета, "то этот вопрос будет рассматриваться отдельно".

"Я рекомендую ей включиться (войти в состав - ред.) в Комитет по иностранным делам, чтобы она вела переговоры с РФ и там это будет понятно", - отметил нардеп.

При этом, по его словам, если ГПУ и СБУ определит, что в действиях Н.Савченко есть состав преступления, предусмотренного ст. 110 УК, а именно призывы к территориальному расчленению Украины или призывы к незаконному захвату власти, то могут начать уголовное производство.

"На сегодня, как известно, такого уголовного производства нет", - добавил А.Геращенко.

Напомним, Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендует Раде исключить Надежду Савченко из своего состава.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны просил Генеральную прокуратуру дать правовую оценку информации, озвученной Службой безопасности Украины в отношении народного депутата Надежды Савченко.