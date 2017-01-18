"Народний фронт" підтримає виключення Н.Савченко зі складу Комітету ВР з питань нацбезпеки - А.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Фракція "Народний фронт" підтримає проект постанови про виключення народного депутата Надії Савченко зі складу Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони. Про це повідомив журналістам народний депутат Антон Геращенко, передає кореспондент УНН.
"Я впевнений, що фракція "Народний фронт" дасть 100% голосів із усіх, хто буде на засіданні ВР по виключенню Надії Савченко з даного комітету (з питань національної безпеки і оборони – ред.)",- сказав журналістам А.Геращенко.
За його словами, якщо Н.Савченко звернеться з проханням включити її до складу іншого комітету, "то це питання буде розглядатися окремо".
"Я рекомендую їй включитись (ввійти до складу – ред.) в Комітет по іноземним справам, щоб вона вела переговори з РФ і там це буде зрозуміло", - зазначив нардеп.
При цьому, за його словами, якщо ГПУ і СБУ визначить, що в діях Н.Савченко є склад злочину, передбаченого ст. 110 ККУ, а саме заклики до територіального розчленування України або заклики до незаконного захоплення влади, то може бути розпочато кримінальне провадження.
"На сьогодні, як відомо, такого кримінального провадження немає", - додав А.Геращенко.
Нагадаємо, Комітет з питань нацбезпеки і оборони рекомендує Раді виключити Надія Савченко зі свого складу.
Раніше Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони просить Генеральну прокуратуру надати правову оцінку інформації, озвученої Службою безпеки України щодо народного депутата Надії Савченко.