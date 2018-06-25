"Народный альянс" на выборах в Турции обеспечивает себе большинство в парламенте

Таким образом “Народный альянс” из 600 возможных займет 342 место в Великом национальном собрании Турции (однопалатный парламент). Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) набирает 22,7% голосов, Партия демократии народов — 11,5%, а “Хорошая партия” — 10,1%. Остальные политические объединения не преодолели 10% -ный барьер.

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В президентской гонке лидирует действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В настоящее время обработано 99,9% бюллетеней, и он набирает 52,4% голосов. Его ближайший конкурент от НРП Мухаррем Индже получает 30,8% голосов. Явка на выборах составила 88,1%. Несмотря на продолжающийся подсчет голосов, Эрдоган уже объявил себя победителем.

“Согласно неофициальным результатам, наш народ доверил мне роль президента страны, а парламентское большинство “Народному альянсу”, — сказал лидер Турции во время обращения к народу по национальному телевидению. — “Явка на выборах была очень высокой, близкой к 90%. Я надеюсь, что никто не посмеет усомниться в выборной системе Турции и результатах голосования”.

Как сообщал УНН, турецкие граждане впервые в истории в воскресенье выбирали одновременно президента и новый состав. Голосование проходило в 81 провинции с 08:00 до 17:00 по местному времени.