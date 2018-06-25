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"Народний альянс" на виборах у Туреччині забезпечує собі більшість у парламенті

"Народний альянс" на виборах у Туреччині забезпечує собі більшість у парламенті

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. “Народний альянс” Туреччини, сформований правлячою Партією справедливості і розвитку та Партією націоналістичного руху, отримує більшість депутатських мандатів у парламенті республіки, набираючи 53,6% голосів на минулих у неділю виборах у законодавчий орган. Такі дані Вищої виборчої комісії (ЦВК) Туреччини за підсумками обробки 99,8% бюлетенів опублікувало в понеділок агентство Anadolu, інформує УНН.

Таким чином “Народний альянс” з 600 можливих займе 342 місця у Великих національних зборах Туреччини (однопалатний парламент). Основна опозиційна Народно-республіканська партія (НРП) набирає 22,7% голосів, Партія демократії народів — 11,5%, а “Хороша партія” — 10,1%. Решта політичних об’єднання не подолали 10% -ий рубіж.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прокурдська Партія демократії народів проходить до парламенту Туреччини

У президентській гонці лідирує чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. В даний час оброблено 99,9% бюлетенів, і він набирає 52,4% голосів. Його найближчий конкурент від НРП Мухаррем Індже отримує 30,8% голосів. Явка на виборах склала 88,1%. Незважаючи на триваючий підрахунок голосів, Ердоган вже оголосив себе переможцем.

“Згідно з неофіційними результатами, наш народ довірив мені роль президента країни, а парламентська більшість ”Народному альянсу”, — сказав лідер Туреччини під час звернення до народу по національному телебаченню. — “Явка на виборах була дуже високою, близькою до 90%. Я сподіваюся, що ніхто не посміє засумніватися у виборній системі Туреччини і результатах голосування”.

Як повідомляв УНН, турецькі громадяни уперше в історії у неділю обирали одночасно президента і новий склад парламенту. Голосування проходило в 81 провінції з 08:00 до 17:00 за місцевим часом.

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