Народные депутаты ищут механизм для увеличения выплат при рождении детей, которые не пересматривались с 2014 года

В Верховной Раде Украины ведется работа над законопроектом, который предусматривает увеличение размера помощи при рождении ребенка. Сейчас эта выплата составляет почти 41 тыс. грн, и она не пересматривалась с 2014 года. Об этом заявила народный депутат, член Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная, пишет УНН.

Соответствующий законопроект внесен в Верховную Раду и находится на стадии обсуждения. Постепенное увеличение выплат - это хорошая идея. Я искренне поддерживаю необходимость увеличения таких выплат, поэтому мы будем искать механизм, чтобы точно улучшить материальное положение женщин, которые рожают детей. Мы должны действовать в направлении увеличения этих выплат, ведь средства, которые выделяются сейчас, абсолютно недостаточны, чтобы помочь женщине, которая родила ребенка. Мы ведем об этом дискуссию, мы говорим с международными партнерами о такой необходимости. Вместе с тем будут учтены текущие возможности бюджета, - отметила парламентарий.

Детали

Она также подчеркнула, что мировая практика показывает, что в первую очередь на рождаемость и на состояние женщин влияют не столько выплаты, сколько возможности предоставить ребенку образование, уверенность в завтрашнем дне. И над этим государство также должно постоянно работать.

Напомним

По данным Министерства юстиции, в прошлом году в Украине родились более 180 тысяч детей. Это почти на треть меньше, чем до начала полномасштабного вторжения. Больше всего маленьких украинцев родилось в Киеве, а меньше всего - на Херсонщине.

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?