Опендатабот: кількість немовлят, народжених в Україні у 2023 році, скоротилася на 32%

За даними Міністерства юстиції, торік в Україні народилися понад 180 тисяч дітей. Це майже на третину менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Найбільше маленьких українців народилося в Києві, а найменше — на Херсонщині. Про це повідомляє цифровий сервіс аналізу державних даних "Опендатабот", пише УНН.

187 387 дітей з’явилось в Україні у 2023 році. Це на 32% менше, ніж у 2021 році: тоді народилось 273 772 немовляти, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Загалом скорочення народжуваності спостерігається в Україні з 2013 року. Відтоді й до початку повномасштабної війни щороку народжувалось на 6-7% менше дітей.

У перший рік вторгнення кількість новонароджених різко скоротилась — аж на 25%, до 206 тисяч дітей. Для порівняння, у період з 2010 по 2013 роки в Україні народжувалось близько півмільйона дітей на рік.

Найбільший спад народжуваності у 2023 році, не враховуючи тимчасово окуповані території та території бойових дій, зафіксовано у Києві — 19 979 малюків. Це на 33% менше, ніж у 2021 році.

Попри це, у столиці наразі все ще народжується найбільше маленьких українців. На другому місці Львівщина — 16 638 новонароджених торік. Замикає трійку лідерів Дніпропетровщина — 14 433 новонароджених.

Зазначається, що у порівнянні з першим роком повномасштабної, торік побільшало малюків також на прифронтових Миколаївщині (+5%) та Харківщині (+3%). А найбільший спад народжуваності — −18% — зафіксовано на Полтавщині.

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