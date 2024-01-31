Опендатабот: количество младенцев, рожденных в Украине в 2023 году, сократилось на 32%

По данным Министерства юстиции, в прошлом году в Украине родились более 180 тысяч детей. Это почти на треть меньше, чем до начала полномасштабного вторжения. Больше всего маленьких украинцев родилось в Киеве, а меньше всего - на Херсонщине. Об этом сообщает цифровой сервис анализа государственных данных "Опендатабот", пишет УНН.

187 387 детей появилось в Украине в 2023 году. Это на 32% меньше, чем в 2021 году: тогда родилось 273 772 младенца, - говорится в сообщении.

Детали

В целом сокращение рождаемости наблюдается в Украине с 2013 года. С тех пор и до начала полномасштабной войны ежегодно рождалось на 6-7% меньше детей.

В первый год вторжения количество новорожденных резко сократилось - аж на 25%, до 206 тысяч детей. Для сравнения, в период с 2010 по 2013 годы в Украине рождалось около полумиллиона детей в год.

Наибольший спад рождаемости в 2023 году, не учитывая временно оккупированные территории и территории боевых действий, зафиксирован в Киеве - 19 979 малышей. Это на 33% меньше, чем в 2021 году.

Несмотря на это, в столице пока все еще рождается больше всего маленьких украинцев. На втором месте Львовщина - 16 638 новорожденных в прошлом году. Замыкает тройку лидеров Днепропетровщина - 14 433 новорожденных.

Отмечается, что по сравнению с первым годом полномасштабной, в прошлом году стало больше малышей также на прифронтовых Николаевщине (+5%) и Харьковщине (+3%). А наибольший спад рождаемости - -18% - зафиксирован на Полтавщине.

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