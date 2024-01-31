Опендатабот: количество младенцев, рожденных в Украине в 2023 году, сократилось на 32%
По данным Министерства юстиции, в прошлом году в Украине родились более 180 тысяч детей. Это почти на треть меньше, чем до начала полномасштабного вторжения.
Задержан агент фсб, который помогал россиянам готовить маршрут для проникновения на Сумщину
Служба безопасности Украины задержала в Сумской области агента ФСБ, который разведывал позиции украинских военных и готовил маршруты проникновения в Украину российских диверсионных групп.
Норвегия усиливает контроль в отношении украинских беженцев, чтобы снизить давление на муниципалитеты
Норвегия введет более строгие правила для украинских беженцев, чтобы уменьшить давление на муниципалитеты, включая требования к работе и ограничения финансовой помощи тем, кто живет за пределами центров приема беженцев.
Украине нужно больше боеприпасов - Боррель
Украина нуждается в большем количестве боеприпасов для защиты от российского вторжения, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель перед встречей с министрами обороны стран-членов ЕС.
В Киеве будут судить молодых мошенников, которые создали фейковые инвестиционные Telegram-каналы и обманули потерпевших на 400 тысяч гривен
Пять человек, в том числе несовершеннолетний, предстанут перед судом в Киеве за то, что создали фейковые инвестиционные схемы в Telegram и выманивали средства у граждан.
россияне ночью 7 раз обстреляли приграничье Сумщины
россияне 7 раз обстреляли артиллерией, минометами и стрелковым оружием населенные пункты Сумской области, вызвав более 20 взрывов.
В городе, которым руководит соратник Гройсмана, людям предлагают отдельно платить за уборку снега или делать это самостоятельно
Жители Винницы, мэр которой является соратником бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, должны отдельно платить за уборку снега или делать это самостоятельно.
Дефицита электричества нет, обесточивание в Харьковской области нарушало движение поездов - Минэнерго
Обесточивание подстанции из-за технических проблем нарушало движение поездов, но Министерство энергетики Украины заявляет, что общего дефицита электроэнергии нет.
Американский истребитель F-16 разбился у берегов Южной Кореи
Американский истребитель F-16 разбился у берегов Южной Кореи в среду, пилот благополучно катапультировался.
ЕС до марта успеет передать Украине около 600 тысяч боеприпасов, а не миллион - СМИ
Из-за задержек в производстве и проблем с запасами ЕС сможет передать Украине лишь около 600 000 боеприпасов до марта, что не дотягивает до обещанного 1 миллиона боеприпасов.