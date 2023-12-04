В Ровно женщина родила 17-го ребенка

В Ровно женщина родила уже 17 ребенка. Теперь в семье 8 дочерей и 9 сыновей. Об этом сообщил ровенский Областной перинатальный центр, передает УНН.

Вчера у нас случилось очень хорошее событие, в нашем заведении женщина родила 17-го ребенка. В семье 8 мальчиков и 8 девочек и сейчас родился 9-ый мальчик. Мы поздравляем Маму-Героиню с рождением малыша - говорится в сообщении медучреждения.

Напомним

В июне в Ровно в роддоме городского совета женщина родила тройню мальчиков.