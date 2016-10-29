Наркотики в сгущенном молоке передали в колонию на Полтавщине
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 28 октября. УНН. Сотрудники Кременчугского исправительной колонии управления ГПтС в Полтавской области пресекли попытку передачи наркотических веществ в банках со сгущенным молоком. Об этом сообщили в пресс-службе ГПтС Украины, информирует УНН-Центр .
Кроме наркотиков, в двух банках с молочной продукцией было обнаружено мобильный телефон и зарядное устройство.
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Как стало известно, посылка одному из осужденных поступила из Полтавы.