Наркотики в сгущенном молоке передали в колонию на Полтавщине

Кроме наркотиков, в двух банках с молочной продукцией было обнаружено мобильный телефон и зарядное устройство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лук, нафаршированную наркотиками, пытались передать в следственный изолятор в Кропивницкому

Как стало известно, посылка одному из осужденных поступила из Полтавы.