Наркотики в згущеному молоці передали у колонію на Полтавщині
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Співробітниками Кременчуцької виправної колонії управління ДПтС у Полтавській області попередили спробу передачі наркотичних речовин у банках зі згущеним молоком. Про це повідомили у прес-службі ДПтС України, інформує УНН-Центр.
Окрім наркотиків, у двох банках з молочною продукцією було виявлено мобільний телефон і зарядний пристрій.
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Як стало відомо, посилка одному із засуджених надійшла з Полтави.