Наркотические лекарственные средства с ноября будут отпускаться по э-рецепту
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. С ноября наркотические лекарственные средства в аптеках начнут отпускать по электронному рецепту, сообщили в Минздраве Украины, пишет УНН.
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"Запуск электронного рецепта на наркотические (психотропные) лекарственные средства состоится в ноябре этого года", - сообщили в Минздраве.
Детали
Также предполагается переходный период для медицинских учреждений. Врачи учреждений, подключенных к электронной системе здравоохранения (ЭСЗ), должны будут назначать это лекарство по электронным рецептам. А в случае отсутствия подключения к ЭСЗ – по бумажным с использованием специальных рецептурных бланков формы № 3.
В то же время для отпуска таких препаратов по э-рецепту аптечные учреждения, имеющие соответствующую лицензию на отпуск наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, должны обязательно зарегистрироваться в ЭСЗ.
Так, с выпиской электронного рецепта пациенту будет поступать смс с номером рецепта и уникальным кодом погашения, которые он должен сообщить фармацевту в аптеке для получения препаратов, назначенных рецептом.
В Минздраве пояснили, что таким образом в Украине упрощается доступ к необходимым лекарственным средствам пациентам, нуждающимся в сложном лечении в соответствии с медицинскими показаниями, а также дополнительно усиливается контроль за отпуском из аптек лекарств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.
Таким образом, с ноября в Украине заработает второй этап введения электронного рецепта на отпуск рецептурных препаратов. Следующий шаг – внедрение электронного рецепта на все рецептурные препараты – ожидается в 2023 году, отметили в Минздраве.
Дополнение
С 1 августа в Украине аптеки отпускают антибиотики по электронному рецепту.