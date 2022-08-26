Наркотические лекарственные средства с ноября будут отпускаться по э-рецепту

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"Запуск электронного рецепта на наркотические (психотропные) лекарственные средства состоится в ноябре этого года", - сообщили в Минздраве.

Детали

Также предполагается переходный период для медицинских учреждений. Врачи учреждений, подключенных к электронной системе здравоохранения (ЭСЗ), должны будут назначать это лекарство по электронным рецептам. А в случае отсутствия подключения к ЭСЗ – по бумажным с использованием специальных рецептурных бланков формы № 3.

В то же время для отпуска таких препаратов по э-рецепту аптечные учреждения, имеющие соответствующую лицензию на отпуск наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, должны обязательно зарегистрироваться в ЭСЗ.

Так, с выпиской электронного рецепта пациенту будет поступать смс с номером рецепта и уникальным кодом погашения, которые он должен сообщить фармацевту в аптеке для получения препаратов, назначенных рецептом.

В Минздраве пояснили, что таким образом в Украине упрощается доступ к необходимым лекарственным средствам пациентам, нуждающимся в сложном лечении в соответствии с медицинскими показаниями, а также дополнительно усиливается контроль за отпуском из аптек лекарств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.

Таким образом, с ноября в Украине заработает второй этап введения электронного рецепта на отпуск рецептурных препаратов. Следующий шаг – внедрение электронного рецепта на все рецептурные препараты – ожидается в 2023 году, отметили в Минздраве.

Дополнение

С 1 августа в Украине аптеки отпускают антибиотики по электронному рецепту.