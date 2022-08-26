Наркотичні лікарські засоби з листопада відпускатимуть за е-рецептом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. З листопада наркотичні лікарські засоби в аптеках почнуть відпускати за електронним рецептом, повідомили у МОЗ України, пише УНН.
Цитата
"Запуск електронного рецепта на наркотичні (психотропні) лікарські засоби відбудеться в листопаді цього року", - повідомили у МОЗ.
Деталі
Також передбачається перехідний період для медичних закладів. Лікарі закладів, які підключені до електронної системи охорони здоров’я, повинні будуть призначати ці ліки за електронними рецептами. А в разі відсутності підключення до ЕСОЗ – за паперовими з використанням спеціальних рецептурних бланків форми № 3.
Водночас для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ.
Так, із випискою електронного рецепта пацієнту надходитиме смс із номером рецепта та унікальним кодом погашення, які він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів, призначених рецептом.
У МОЗ пояснили, що таким чином в Україні спрощується доступ до необхідних лікарських засобів пацієнтам, які потребують складного лікування відповідно до медичних показань, а також додатково посилюється контроль за відпуском з аптек ліків, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини.
Таким чином, з листопада в Україні запрацює другий етап впровадження електронного рецепта на відпуск рецептурних препаратів. Наступний крок – впровадження електронного рецепта на всі рецептурні препарати – очікується в 2023 році, зазначили у МОЗ.
Доповнення
З 1 серпня в Україні аптеки відпускають антибіотики за електронним рецептом.