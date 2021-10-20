Жениха, стрелявшего из карабина на собственной свадьбе, оштрафовали на 17 тыс. грн

Так, 27-летний мужчина полностью признал свою виновность, суд смягчил ему приговор. Ему грозило до 7 лет заключения.

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"(27-летнего мужчину - ред.) признать виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 296, ч.1 ст. 263 УК Украины и (...) определить окончательное наказание (мужчине - ред.) в виде штрафа в размере одна тысяча необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 тыс. грн", - говорится в приговоре.

Отмечается, что разрешения на приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия мужчина не имел.

Что было ранее

25 июля этого года в Черновицкой области жених открыл стрельбу из охотничьего карабина на своей свадьбе.