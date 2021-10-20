Жениха, стрелявшего из карабина на собственной свадьбе, оштрафовали на 17 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Сторожинецкий районный суд Черновицкой области оштрафовал на 17 тыс. грн мужчину, который на собственной свадьбе стрелял из охотничьего карабина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на приговор суда.
Так, 27-летний мужчина полностью признал свою виновность, суд смягчил ему приговор. Ему грозило до 7 лет заключения.
Цитата:
"(27-летнего мужчину - ред.) признать виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 296, ч.1 ст. 263 УК Украины и (...) определить окончательное наказание (мужчине - ред.) в виде штрафа в размере одна тысяча необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 тыс. грн", - говорится в приговоре.
Отмечается, что разрешения на приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия мужчина не имел.
Что было ранее
25 июля этого года в Черновицкой области жених открыл стрельбу из охотничьего карабина на своей свадьбе.