Нареченого, який стріляв з карабіна на власному весіллі, оштрафували на 17 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Сторожинецький районний суд Чернівецької області оштрафував на 17 тис. грн чоловіка, який на власному весіллі стріляв із мисливського карабіна. Про це УНН повідомляє з посиланням на вирок суду.
Так, 27-річний чоловік повністю визнав свою винуватість, тому суд пом’якшив йому вирок. Йому загрожувало до 7 років ув’язнення.
Цитата:
“(27-річного чоловіка — ред.) визнати винним у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 296, ч.1 ст. 263 КК України та (...) визначити остаточне покарання (чоловіку — ред.) у виді штрафу в розмірі одна тисяча неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 тис. грн”, — йдеться у вироку.
Зазначається, що дозволу на придбання, зберігання та носіння вогнепальної зброї чоловік не мав.
Що було раніше
25 липня цього року в Чернівецькій області наречений відкрив стрілянину із мисливського карабіна на своєму весіллі.