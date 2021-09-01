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Стріляв на власному весіллі: нареченому з Буковини загрожує до 7 років ув'язнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Чернівецькій області наречений відкрив стрілянину із мисливського карабіна на своєму весіллі. Про це повідомила Національна поліція, інформує УНН.

Деталі

Інцидент стався ще 25 липня в селі Нижні Петрівці Чернівецького району. Рухаючись на автомобілі “BMW X-5”, 27-річний наречений кілька разів вистрілив з автоматичного карабіна в повітря. Це було оприлюднено в соціальних мережах.

Поліцейські відреагували на поширені в інтернеті відеозаписи із фіксацією кримінального правопорушення. Правоохоронці здійснили низку оперативно-розшукових заходів і зібрали докази причетності жителя Чернівецького району до хуліганських дій та незаконного поводження зі зброєю.

З’ясували, що наречений захотів самоствердитися і влаштував хаотичну стрілянину з мисливського карабіна, який належить його товаришу. Своїми діями чоловік грубо порушив громадський порядок і наразив на небезпеку оточення.

За результатами досудового розслідування слідчі склали обвинувальний акт і скерували його до суду для розгляду. Обвинуваченому інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За хуліганські дії із застосуванням вогнепальної зброї та незаконне поводження з нею підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.

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